Urawa Red Diamonds tra i club più prestigiosi in Asia: chi sono i prossimi avversari dell’Inter

Gli Urawa Red Diamonds si presentano alla seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025 come una delle squadre più titolate del calcio asiatico. Chi sono i prossimi avversari dell’Inter?

STORIA PIENA DI SUCCESSI – Fondati nel 1950 come sezione calcistica del circolo sportivo delle industrie pesanti Mitsubishi, gli Urawa Red Diamonds hanno iniziato la loro avventura nel calcio giapponese come squadra aziendale. Nel 1965, sono stati tra i membri fondatori della Japan Soccer League (JSL) e hanno subito dimostrato il loro valore vincendo il campionato nel 1969. a formazione di Saitama si è qualificata alla rassegna mondiale grazie alla vittoria della AFC Champions League 2022, conquistata nella doppia finale giocata a maggio 2023 contro l’Al Hilal (1-1 all’andata, 1-0 al ritorno). In patria, gli Urawa hanno vinto cinque titoli nazionali, ma solo uno in epoca professionistica (la J1 League del 2006). Con tre Champions League asiatiche in bacheca, rappresentano un’eccellenza per il calcio giapponese.

GRANDI PARTECIPAZIONI – Non nuova al palcoscenico internazionale, la squadra ha partecipato tre volte al Mondiale per Club, l’ultima nella stagione 2023/24, dove fu eliminata dal Manchester City in semifinale. Attualmente, nel campionato giapponese in corso – che si svolge da febbraio a dicembre – gli Urawa Red Diamonds occupano la terza posizione con 34 punti raccolti in 21 partite, a sei lunghezze dai Kashima Antlers (che hanno due gare in meno). Nella scorsa stagione, conclusa a dicembre 2024 con il titolo al Vissel Kobe, la squadra ha chiuso al tredicesimo posto con 48 punti (12 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte). Dopo il trionfo continentale con l’Al Hilal, i giapponesi hanno preso parte anche alla AFC Champions League 2023/24, venendo però eliminati ai gironi.

Urawa, la guida tecnica e i giocatori più rappresentativi

I MIGLIORI IN SQUADRA – La guida tecnica è affidata a Maciej Skorza, allenatore polacco in carica da settembre 2024, al suo secondo ciclo con gli Urawa. Già campione d’Asia nel 2023, Skorża ha un palmarès importante in patria, dove ha vinto quattro campionati con Wisla Cracovia e Lech Poznań, oltre a varie coppe. Tra i giocatori chiave figurano il trequartista Ryoma Watanabe (capocannoniere con 6 gol in 17 presenze) e l’esperto attaccante brasiliano Thiago Santana, autore di 13 reti nella stagione 2023/24. Nella lista dei convocati figurano anche profili di spessore internazionale come Matheus Sávio, Haraguchi, Nakajima e Samuel Gustafson.