Una certezza per Inter-Ludogorets: gioca ancora Padelli – TS

“Tuttosport” scrive che tra tanti dubbi di formazione Conte ha una certezza: in Inter-Ludogorets il portiere titolare sarà ancora Padelli.

ANCORA IL SECONDO – Turnover di massa sì, oppure no? Antonio Conte sta ponderando con estrema cura le scelte di formazione in vista del match di Europa League con il Ludogorets. La certezza è una: per la sfida di ritorno di Europa League in porta giocherà ancora Padelli. Handanovic infatti ieri ha lavorato ancora a parte. Lo sloveno svolgerà tra oggi e domani gli ultimi esami per avere il via libera ed essere in campo domenica nel big match contro la Juventus.