Ugolini: «Napoli, gennaio importante per ambizioni Scudetto. Con l’Inter…»

Massimo Ugolini, negli studi di Sky Sport 24, parla del Napoli e della situazione della squadra di Spalletti. Il mese di gennaio sarà importante per i partenopei e le loro ambizioni Scudetto, data anche la sfida con l’Inter in programma il 4 gennaio

GENNAIO IMPORTANTE– Ecco il commento di Massimo Ugolini riguardo alle prossime mosse del Napoli, tra il ritiro in Turchia e il mese di gennaio: «Non è vero che Spalletti cala nel girone di ritorno. Con il Napoli ha fatto meglio nel ritorno che all’andata. Falsa diceria quella della flessione nel girone del ritorno. È successo anche all’Inter ma poi l’ha riportata in Champions. Sono statistiche che fan ben sperare sul girone di ritorno e sul mese di gennaio molto indicativo per le ambizioni Scudetto del Napoli, viste le sfide a Inter, Juventus e Roma. Nessun dubbio nemmeno sul ritiro in Turchia, confermate due amichevoli. Una con una squadra di casa e una con il Crystal Palcace. Spalletti porterà tutti, anche Kvara e Rharmani nel charter che giovedì partirà da Capodichino. Aggregati anche 6 primavera data l’assenza dei 5 giocatori impegnati nei Mondiali, ai quali sarà concesso un meritato riposo primo del rientro intorno al 17\18 dicembre. Buone notizie per Kim: ieri ha chiesto il cambio, trattasi solo di un piccolo affaticamento, nessuna ricaduta al polpaccio». Conclude cosi Ugolini sul momento del Napoli.