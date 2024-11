UFFICIALE – Tragedia Valencia, arriva l’annuncio da parte della Uefa

La Spagna e il mondo stanno vivendo giorni tristissimi per quello che è successo a Valencia. Una tragedia umana, che la Uefa vorrà commemorare nei prossimi tre giorni di partite tra Champions, Europa e Conference League.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito l'annuncio della Uefa per commemorare le centinaia di vittime di Valencia: "La UEFA osserverà un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite delle competizioni per club di questa settimana in memoria delle vittime delle mortali inondazioni di Valencia e di tutte le persone colpite nella regione e oltre". Ovviamente tale minuto di silenzio verrà osservato per tutte le partite inerenti alla Uefa, dunque Champions, Europa e Conference League. Un assoluto segno di rispetto per le tantissime vite umane, che purtroppo, si sono perse durante questi giorni a Valencia.

RISPETTO – Minuto si silenzio per commemorare la tragedia di Valencia che sarà ovviamente rispettato anche durante Inter-Arsenal, sfida di Champions League che si giocherà mercoledì sera a San Siro. Proprio per rispetto dei tanti morti, il Real Madrid non ha giocato la partita contro il Valencia, che era in programma sabato in Liga. Ma il rispetto per Valencia e i suoi morti si è tenuto anche in altre competizioni sportive, oltre il calcio. La Moto GP ha deciso di annullare l’ultimo Gran Premio di Valencia, spostando l’evento in un altro circuito.