Rocchi, undici mesi dopo aver smesso la carriera in campo, diventa il nuovo designatore degli arbitri per la CAN, che comprende sia la Serie A sia la Serie B per la stagione 2021-2022.

L’ANNUNCIO – Conferenza stampa quest’oggi all’AIA, per la presentazione delle nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale e non solo. Alla presenza di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e di Alfredo Trentalange, da poco a capo dell’associazione, si completa il quadro per la stagione 2021-2022, dopo la formazione dei ruoli (vedi articolo). Gianluca Rocchi, fino a neanche un anno fa arbitro in campo, è il nuovo responsabile della CAN: avrà anche il ruolo di designatore per Serie A e Serie B. Sostituisce Nicola Rizzoli, che ricopriva il ruolo dal 2017. Confermato, invece, Matteo Trefoloni alla guida del Settore Tecnico. Rocchi, nell’ultima stagione, era Consulente delle relazioni istituzionali dell’AIA.