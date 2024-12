UFFICIALE – Parma, c’è un grave infortunio in attacco: niente Inter

Il Parma, a quattro giorni dalla trasferta contro l’Inter, perde per un bruttissimo infortunio un proprio attaccante. C’è il comunicato ufficiale dei ducali.

COMUNICATO UFFICIALE – “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che gli esami strumentali, effettuati nella giornata di lunedì 2 dicembre, hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille destro del calciatore Gabriel Charpentier. Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo”. Il Parma sarà ospite dell’Inter venerdì 6 dicembre alle ore 18.30, nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Tegola non banale per mister Fabio Pecchia, che non potrà contare sul giocatore congolese, ma di cittadinanza francese, Charpentier.

Tegola per il Parma, che contro l’Inter non avrà Charpentier

OUT – In questa stagione con la maglia del Parma, Charpentier ha giocato 10 partite, mettendo a referto un gol e tre assist. Decisivo ieri nella vittoria dei ducali contro la Lazio di Marco Baroni, con ben due passaggi vincenti: uno per il momentaneo 2-0 di Anas Haj Mohamed e il secondo per il 3-1 definitivo del capitano Enrico Del Prato. Contro l’Inter non sarà della partita. I ducali arriveranno a San Siro, forti del successo casalingo contro i biancocelesti. Seconda pesante vittoria contro le big, alla seconda giornata aveva battuto pure il Milan.