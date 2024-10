UFFICIALE – Non solo l’Inter, guai Young Boys: stagione finita! Nota

Lo Young Boys, prossimo euro-rivale dell’Inter, perde un giocatore che chiude anzitempo la sua stagione con gli svizzeri. C’è il comunicato del club.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota dello Young Boys sull’infortunio del giovane centrocampista classe 2004: “Quest’anno il centrocampista Miguel Chaiwa non sarà più disponibile per lo Young Boys: il 20enne ha riportato diversi infortuni ai legamenti della caviglia destra giocando con la nazionale dello Zambia contro la Repubblica del Ciad a causa di un fallo dell’avversario. Miguel Chaiwa dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e resterà fuori per mesi”. Si tratta del secondo infortunio pesante ravvicinato per la prossima avversaria dell’Inter in Champions League. Mercoledì lo scontro contro l’Inter, nella terza partita di Champions League, che si giocherà a Berna.

Young Boys-Inter, Magnin perde un altro giocatore

OUT – Young Boys-Inter è in programma mercoledì sera alle ore 21.00. I nerazzurri vanno alla ricerca del terzo risultato utile di fila dopo il pareggio contro il Manchester City e la vittoria strabordante contro la Stella Rossa. Chaiwa, giovane centrocampista del 2004, non sarà della partita. In questa stagione aveva giocato complessivamente nove partite per un totale di 459′. Non aveva esordito in questa Champions League, ma aveva comunque giocato nel playoff contro il Galatasaray. In campionato, invece, ha si era distinto in quattro gare da titolare