UFFICIALE – Monterrey presenta il nuovo acquisto prima dell’Inter

La squadra del Monterrey ha ufficializzato un nuovo acquisto prima di incontrare l’Inter nel Mondiale per Club il 18 giugno.

RINFORZO – La squadra del Monterrey, militante nella Liga Messicana, ha deciso di rinforzarsi prima di affrontare l’Inter nel Mondiale per Club. Il club è intervenuto sul mercato per rafforzare il reparto difensivo. È Santiago Mele il nuovo acquisto del Monterrey. Portiere uruguaiano classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra messicana fino al 2029. Un portiere giovane ma di esperienza che ha già giocato a livello internazionale facendo molte esperienze in Turchia, Uruguay, Spagna ed infine Colombia. Recentemente, nel 2023, si è trasferito in Colombia al Junior de Barranquilla, dove ha disputato 76 partite ufficiali, contribuendo alla vittoria del Torneo Finalización 2023. La sua esperienza internazionale e le sue prestazioni in Colombia lo rendono un rinforzo prezioso per il Monterrey, che cercherà in tutti i modi di sbarrare la strada agli attaccanti dell’Inter nel prossimo torneo.