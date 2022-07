UFFICIALE – L’Inter aprirà la stagione per il quinto anno di fila a Lugano!

L’Inter ha ufficializzato, poco fa, la prima partita stagionale dell’anno nuovo. Come di consueto infatti, i nerazzurri saranno di scena a Lugano per la Lugano SuperCup.

APPUNAMENTO – Era cosa ormai nota da tempo ma l’Inter, poco fa, l’ha resa ufficiale. Il primo impegno stagione della nuova Inter di Simone Inzaghi sarà contro il Lugano in Svizzera il prossimo 12 luglio per la Lugano SuperCup. Un appuntamento che ormai è diventato fisso nel calendario dei nerazzurri visto che, con questo match, sarà il quinto anno consecutivo. L’orario è confermato alle 18:30. Tutti i dettagli nel comunicato dell’Inter. Il countdown è già partito, la nuova stagione è alle porte. L’Inter sarà ai nastri di partenza della Serie A sabato 13 agosto contro il Lecce. Tempo dunque di tornare in campo, con la preparazione al campionato con gli incontri amichevoli che scandiranno l’estate nerazzurra. Il primo appuntamento è per martedì 12 luglio quando alle 18:30 l’Inter sfiderà il Lugano nella Lugano Supercup. Si tratta ormai di una consuetudine per i nerazzurri, che torneranno a sfidare la squadra svizzera – che ha chiuso al quarto posto l’ultima SuperLeague – come nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Per assistere alla sfida sono in vendita i biglietti sul sito ufficiale del Lugano, al seguente link: https://luga.ws/supercup2022.