UFFICIALE – Lecce scatenato sul mercato: due nuovi acquisti dalla Sampdoria

Il Lecce ha annunciato l’acquisto di altri due nuovi rinforzi, per un totale di ben sei colpi ad oggi in questa sessione di mercato. Il club vuole farsi trovare pronto per l’esordio in Serie A contro l’Inter.

DUE NUOVI ACQUISTI – Arrivano dalla Sampdoria gli ultimi due acquisti del Lecce, primo avversario dell’Inter in campionato. I salentini hanno appena annunciato l’acquisto di Kristoffer Askildsen e di Wladimiro Falcone: “Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche”.

Fonte: uslecce.it