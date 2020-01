UFFICIALE – Lecce-Inter, Liverani ne perde uno: ceduto in Serie B

Lecce-Inter di domenica non avrà tra i giocatori in campo un centrocampista fino a oggi a disposizione di Liverani: ceduto in Serie B

UFFICIALE PRIMA DI LECCE-INTER – Di seguito il comunicato ufficiale del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tabanelli al Frosinone Calcio”. Il tecnico Fabio Liverani avrà quindi un centrocampista in meno a disposizione per la sfida di domenica contro i nerazzurri di Antonio Conte.

Fonte: USLecce.it