UFFICIALE – Lecce, una cessione a pochi giorni dalla gara con l’Inter

CESSIONE UFFICIALE – Non solo mercato in entrata. A pochi giorni dall’esordio in Serie A contro l’Inter, il Lecce ha infatti ufficializzato una cessione. Si tratta del difensore Arturo Calabresi, che si è trasferito a titolo definitivo al Pisa, in Serie B. A comunicarlo la stessa società salentina, con una nota apparsa sul proprio sito web ufficiale. Possibile che in questi giorni il Lecce riesca a tesserare un difensore in tempo per sabato.