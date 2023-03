UFFICIALE – Jovic, nuovi esami: le condizioni verso Inter-Fiorentina

Luka Jovic si è sottoposto quest’oggi ad una visita specialistica di controllo dopo l’infezione virale che ha colpito il calciatore nelle scorse settimane. Di seguito il comunicato della Fiorentina sulle condizioni dell’attaccante

CONDIZIONI – Luka Jovic è stato colpito da un’infezione virale nelle scorse settimane. Quest’oggi, l’attaccante della Fiorentina si è sottoposto ad una visita specialistica di controllo. Molto difficile che l’attaccante possa essere a disposizione di Italiano per la sfida contro l’Inter. Di seguito il comunicato: “Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo”.