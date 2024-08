UFFICIALE – Inter, i numeri dei giocatori per la Serie A 2024-2025

Oggi inizia la nuova stagione di Serie A 2024-2025 e parte proprio dallo stadio Marassi. Genoa-Inter in programma alle ore 18.30, ecco i numeri ufficiali dei giocatori nerazzurri.

INIZIO – La partita tra Genoa e Inter in programma è la prima della stagione 2024-2025 della Serie A. Il campionato italiano riparte dai detentori del titolo, che saranno impegnati in una delle trasferte più difficili storicamente per il club e anche per Simone Inzaghi. Da allenatore nerazzurro il tecnico non ha mai vinto nello stadio di Genova, non solo con il grifone. Nemmeno con la Sampdoria è mai arrivata una vittoria: solo pareggi. Intanto l’Inter ha ufficializzato i numeri dei giocatori in vista della competizione. Le novità sono pochissime rispetto alla scorsa stagione: riguardano i tre nuovi acquisti Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez. Infine il ritorno sulla lista per l’Inter di Joaquin Correa e Alessandro Fontanarosa, che però potrebbe essere ceduto a breve.

Inter, i numeri di maglia dei giocatori

1 – Yann Sommer

2 – Denzel Dumfries

6 – Stefan de Vrij

7 – Piotr Zielinski

8 – Marko Arnautovic

9 – Marcus Thuram

10 – Lautaro Martinez

11 – Joaquin Correa

12 – Raffaele Di Gennaro

13 – Josep Martinez

15 – Francesco Acerbi

16 – Davide Frattesi

17 – Tajon Buchanan

20 – Hakan Calhanoglu

21 – Kristjan Asllani

22 – Henrikh Mkhitaryan

23 – Nicolò Barella

28 – Benjamin Pavard

30 – Carlos Augusto

31 – Yann Bisseck

32 – Federico Dimarco

36 – Matteo Darmian

47 – Alessandro Fontanarosa

95 – Alessandro Bastoni

99 – Mehdi Taremi