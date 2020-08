UFFICIALE – Inter, la lista UEFA per l’Europa League: Sanchez c’è, un cambio

L’Inter, come da nuovo regolamento, ha usufruito della possibilità di cambiare la lista UEFA per la fase finale di Europa League. A partire da mercoledì contro il Getafe saranno ventidue i giocatori utilizzabili, più sei nella lista B. C’è anche Sanchez, una sola novità.



IL NUOVO ELENCO – L’Inter, per l’Europa League, aveva la possibilità di fare fino a tre modifiche alla lista UEFA già presentata a febbraio. Il paletto definito poco meno di due mesi fa riguardava la necessità di inserire giocatori che erano già in rosa al 3 febbraio, la precedente deadline. C’è Alexis Sanchez, attualmente disponibile solo per la partita di mercoledì contro il Getafe (a meno di acquisto dal Manchester United). L’unico cambio è Lucien Agoumé per l’infortunato Matias Vecino, restano fuori anche Kwadwo Asamoah e Tommaso Berni.

INTER – LISTA UEFA A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

32 Lucien Agoumé

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

LISTA UEFA B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli