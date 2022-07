UFFICIALE – Il Lecce comunica l’acquisto di un nuovo centrocampista

Il Lecce ha comunicato l’acquisto (in prestito) di un nuovo centrocampista, che arriva direttamente dalla Russia. Nuovo rinforzo a disposizione di Marco Baroni in vista dell’esordio in campionato contro l’Inter.

NUOVO ACQUISTO – “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca. Il calciatore croato sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche”.

Fonte: uslecce.it