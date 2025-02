UFFICIALE – Fiorentina, se ne va una punta prima dell’Inter: la nota

La Fiorentina perde un proprio attaccante prima della doppia sfida ravvicinata dell’Inter in campionato. Adesso è ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE – In vista del recupero contro l’Inter in programma il 6 febbraio, Raffaele Palladino non potrà avere a disposizione Christian Kouamé, che comunque continuerà la sua esperienza in Toscana e precisamente all’Empoli. Il comunicato ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouamé all’ Empoli F.C“. A proposito del recupero contro l’Inter, è stata appena confermata la designazione da parte dell’AIA. Infatti, ci sarà ancora Doveri. L’arbitro di Volterra ieri era in sala VAR come assistente AVAR e si è perso, insieme a Di Paolo, il clamoroso rigore a favore dell’Inter per l’atterramento di Pavlovic su Marcus Thuram. Una svista assurda e veramente poco comprensibile, viste le numerose telecamere a disposizione. L’augurio è che per Fiorentina-Inter non ricapitino altre situazione di questo genere.

Niente doppia sfida con l’Inter per Kouamé: dalla Fiorentina all’Empoli DUE PARTITE – La partita tra Fiorentina e Inter ovviamente è quella che fa riferimento alla quattordicesima giornata, gara interrotta dopo il drammatico malore a Edoardo Bove. Fortunatamente, il ragazzo adesso sta bene. La curiosità è che le due squadre si riaffronteranno poi tra 96 ore e al Meazza, nel girone di ritorno del campionato di Serie A. Kouamé non ci sarà né al Franchi né tantomeno a San Siro.