UFFICIALE – Fiorentina-Inter giustamente rinviata! Bove in ospedale

La Lega Serie A ha confermato ufficialmente il rinvio della partita Fiorentina-Inter a data da destinarsi, interrotta al diciottesimo minuto del primo tempo a causa di un grave malore che ha colpito Leonardo Bove, centrocampista della Fiorentina.

FIORENTINA-INTER RINVIATA – La situazione si è manifestata immediatamente critica: al sedicesimo minuto il giocatore si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco, richiedendo l’intervento tempestivo dello staff medico. Dopo i primi soccorsi in campo, Edoardo Bove è stato trasferito in ambulanza presso una struttura ospedaliera per accertamenti e cure, mentre i giocatori delle due squadre, visibilmente scossi, hanno lasciato il campo. La Lega, in accordo con gli arbitri e le due società, ha deciso di non riprendere il match. In un comunicato ufficiale si legge: “La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione”. Il rinvio del match rappresenta una decisione unanime e inevitabile, considerando il contesto emotivo e l’incertezza legata alla salute del giocatore. Il pubblico presente al Franchi ha accolto la notizia con rispetto, dedicando applausi di solidarietà al calciatore.