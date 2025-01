Sono uscite poco fa le date ufficiali delle giornate che si disputeranno da qui fino alla fine di febbraio. L’Inter ora conosce anche il giorno del recupero contro la Fiorentina in Serie A.

PARTITA – Fiorentina-Inter è stata interrotta al minuto 16 del giorno 1 dicembre 2024. Le due squadre non hanno proseguito la gara a causa del malore improvviso di Edoardo Bove, ora membro dello staff di Raffaele Palladino. Il ragazzo di Roma non sta giocando più e sul suo futuro ci sono ancora dubbi. La Lega Serie A intanto ha ufficializzato la data per il recupero della gara che non si è conclusa allo stadio Artemio Franchi.

Fiorentina-Inter, ecco la data!

SORPRESA – Il club viola ha comunicato su X la decisione della Lega Serie A: «Serie A ha comunicato che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-Inter (14^ giornata), interrotta al minuto 16’ del primo tempo, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45». La partita si giocherà perciò a quattro giorni di distanza da quella valida per il girone di ritorno. Inter-Fiorentina sarà lunedì 10 febbraio a San Siro, incredibile perciò il calendario per entrambe le compagini. Un doppio scontro dal sapore tricolore per i nerazzurri, che non possono fallire in entrambi i casi con il Napoli in fuga.