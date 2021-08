UFFICIALE − l’ex Inter Pandev, rinnova per un altro anno con il Genoa

Goran Pandev, eroe dell’Inter del Triplete del 2010, non vuole assolutamente smettere di giocare. Il macedone, 38 anni, ha deciso di prolungare per un altro anno il proprio contratto con il Genoa

ANCORA PANDEV − Non vuole assolutamente rinunciare alla sua grande passione Goran Pandev, il quale ha prolungato per un altro anno il contratto con la maglia del Genoa. Il macedone, grande eroe del Triplete Inter del 2010, sarà ancora il capitano e leader del club ligure. Dunque, alla prima giornata di Serie A, i nerazzurri di Simone Inzaghi lo potranno affrontare nuovamente a San Siro per la gara che apre la nuova stagione 2021/22.

COMUNICATO − “Goran Pandev, 38 anni, è ancora un giocatore rossoblù. L’attaccante, reduce da uno storico Europeo disputato con la Macedonia del Nord, ha rinnovato il contratto che lo legherà al Genoa Cricket and Football Club fino al 30 giugno 2022. Pandev con la maglia del Grifone ha già raggiunto importanti traguardi: 156 presenze in Serie A TIM sulle 473 totali e 28 gol dei suoi 101 nel torneo. E’ inoltre il terzo calciatore straniero per numero di presenze nella storia della Serie A TIM ed è uno dei cinque giocatori attualmente in Serie A TIM ad aver realizzato almeno 100 reti nella competizione”.

Fonte: Genoa cfc.it