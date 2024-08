UFFICIALE – L’Atalanta cala l’undicesimo colpo a -2 dall’Inter: comunicato

L’Atalanta chiude un altro colpo a due giorni dalla partita contro l’Inter e dal gong finale del calciomercato estivo. Rinforzo difensivo.

COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito l’annuncio della Dea a comunicare il nuovo arrivo: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Bayer 04 Leverkusen Fußball – a titolo temporaneo con diritto di opzione – le prestazioni sportive del calciatore Odilon Kossounou, 23enne difensore ivoriano che nella scorsa stagione ha vinto la Bundesliga e la Coppa d’Africa. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Odilon, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”. Quindi a meno due dalla sfida contro l’Inter, l’Atalanta rafforza la propria difesa inserendo il campione di Germania in carica.

Inter-Atalanta -2, gli orobici completano un altro acquisto

UNDICESIMO ARRIVO – Altro acquisto di livello internazionale per l’Atalanta, che in settimana ha anche ufficializzato l’arrivo dell’ex interista Juan Cuadrado. Kossounou, difficilmente, però potrà giocare contro l’Inter. Gasperini potrebbe anche decidere di portarlo in panchina a San Siro, come eventuale carta da operare in corso d’opera. L’undicesimo acquisto della Dea, con molta probabilità, si vedrà all’opera a partire da metà settembre, ossia dopo la sosta per le nazionali. Il match è in programma venerdì sera alle 20.45.