UEFA: “Inter-Ludogorets a porte chiuse, collaboriamo con le autoritÃ ”

UEFA: “Inter-Ludogorets a porte chiuse, collaboriamo con le autorità”

Inter-Ludogorets, match di Europa League valido per il ritorno dei sedicesimi di finale, si disputerà a porte chiuse domani sera a San Siro. Anche la UEFA è intervenuta sul tema Coronavirus con un comunicato ufficiale

COLLABORAZIONE – San Siro sarà a porte chiuse in occasione di Inter-Ludogorets. Il match di Europa League sarà disputato senza pubblico. La UEFA, con un comunicato ufficiale, è intervenuta sul tema Coronavirus. “A seguito delle decisioni delle autorità italiane, la partita di Europa League tra FC Internazionale Milano e PFC Ludogorets Razgrad si giocherà a porte chiuse allo Stadio San Siro di Milano giovedì 27 febbraio 2020. Tutte le altre partite UEFA in programma questa settimana andranno avanti come previsto e in questo momento non ci sono restrizioni per la partecipazione ai tifosi. La UEFA continuerà a monitorare da vicino la situazione di Covid-19 e a collaborare con le autorità competenti al riguardo”.

