UEFA, cinque deroghe sul calcio dal DPCM: anche Inter-Getafe, le partite

L’UEFA “supera” il DPCM con cui, da ieri sera, l’Italia è in zona protetta per combattere la diffusione del Coronavirus. Nel testo integrale (vedi articolo), per quanto riguarda il calcio, cinque partite (sempre che non si blocchi tutto) possono ancora giocarsi a porte chiuse per le competizioni internazionali: ecco quali, c’è Inter-Getafe.

Atalanta-Lione (ottavi di finale UEFA Youth League) martedì 10 marzo ore 15 (campo neutro Coverciano)

Juventus-Real Madrid (ottavi di finale UEFA Youth League) mercoledì 11 marzo ore 16

Inter-Getafe (andata ottavi Europa League) giovedì 12 marzo ore 21

Juventus-Lione (ritorno ottavi Champions League, andata 0-1) mercoledì 17 marzo ore 21

Roma-Siviglia (ritorno ottavi Europa League) giovedì 18 marzo ore 21