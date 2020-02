Uefa contatterÃ  l’Inter per il match contro il Ludogorets. Le ultime – Sky

Uefa contatterà l’Inter per il match contro il Ludogorets. Le ultime – Sky

Ultime novità, sul fronte emergenza Coronavirus, dall’edizione mattutina di “Sky Sport 24”. Focus sui rinvii e sugli impegni europei dell’Inter, ma non solo. Dubbi sul ritorno dei sedicesimi contro il Ludogorets. Ecco i dettagli della situazione

EMERGENZA – Il calcio si ferma. Lombardia e Veneto raggomitolate nel tentativo di evitare il contagio. “Sky Sport” fa il punto della situazione, ricordando come tutti gli eventi, di carattere sportivo e non solo, siano stati annullati per la giornata di oggi. Coinvolta la Serie A, con tre partite e un calendario stravolto (QUI i dettagli), ma il discorso è destinato ad allargarsi. Bisognerà aspettare le vie istituzionali, nella settimana che porta alle sfide euopee di Champions ed Europa League. In particolare, c’è Inter-Ludogorets in programma a San Siro giovedì sera. La Uefa, nelle prossime ore, contatterà l’Inter per prendere una decisione e capire meglio i dettagli di una situazione surreale. Inoltre, persiste il problema recupero (come vi spiegavamo QUI), per due motivi: difficile ipotizzare quando il Governo scioglierà il blocco delle manifestazioni; e inoltre i calendari delle squadre di Serie A sono molto fitti. Seguiranno aggiornamenti.