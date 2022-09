Udogie da obiettivo a rivale Inter: per lui c’era doppia opzione – TS

Udogie sarà titolare nell’Udinese che alle 12.30 affronterà l’Inter (vedi articolo). In estate i nerazzurri lo hanno sondato, senza però affondare il colpo, e Tuttosport ora ricorda i motivi per cui è stato cercato.

AVVERSARIO INSIDIOSO – Destiny Udogie vanta due gol in cinque presenze con l’Udinese in questa Serie A. L’esterno sinistro dei friulani ha già segnato contro Monza (avviando la serie di quattro vittorie consecutive) e Roma (aprendo il 4-0), dopo aver saltato l’esordio col Milan (unica sconfitta) perché doveva svolgere le visite mediche col Tottenham. Il classe 2002 è già degli Spurs, ma è rimasto in prestito all’Udinese per tutta la stagione. L’Inter ha trattato Udogie in estate, incontrando anche i suoi agenti in sede (vedi articolo). Poi però non se n’è fatto nulla ed è finito a Londra. Oggi sarà avversario in Udinese-Inter, dove potrebbe sfidare Robin Gosens (vedi probabili formazioni) del quale era chiamato a essere l’alternativa. Per Tuttosport era questa una delle due opzioni per cui l’Inter aveva valutato Udogie, oltre a quella di sostituire Ivan Perisic.

Fonte: Tuttosport – S.T.