Udinese, Thauvin in dubbio per la sfida con l’Inter: le ultime sulle sue condizioni

L’Udinese prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro l’Inter, in programma domenica 30 marzo a San Siro. L’attenzione principale è rivolta alle condizioni di Thauvin, capitano e bomber della squadra.

IN DUBBIO – Le notizie che arrivano dal centro sportivo friulano sono moderatamente positive per Kosta Runjaić. Florian Thauvin continua il lavoro differenziato, segno che lo staff medico sta procedendo con cautela per evitare ricadute. L’eventuale presenza di Thauvin potrebbe essere un fattore determinante per provare a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.

Thauvin e la sfida con l’Inter

ALLA RIPRESA – I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Thauvin riuscirà a recuperare in tempo per scendere in campo. L’Udinese spera di poter contare sul proprio numero 10, consapevole che la sua qualità può essere l’arma in più per affrontare l’Inter. In ogni caso, lo staff medico continuerà a monitorarlo attentamente per evitare rischi inutili.