Udinese, lo stato di forma in vista dell’Inter: partita del doppio riscatto

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Udinese, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Kosta Runjaic arriva alla partita, con un ottimo inizio di stagione.

STATO DI FORMA – Inter e Udinese si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. L’inizio stagionale per la squadra allenata dal tecnico Kosta Runjaic è di alto livello: tre le vittorie in campionato, un pareggio e una sconfitta. Dieci punti in totale raccolti, oltre alla qualificazione raggiunta agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo dello scorso mercoledì contro la Salernitana per 3-1 in casa. Il campionato dei friulani inizia a Bologna, con un buonissimo 1-1, a cui seguono i successi casalinghi contro Lazio (2-1) e Como (1-0) e la vittoria sul campo del Parma (2-3). Poi lo stop della scorsa giornata, con il secco 3-0 subito dalla Roma al debutto di Ivan Juric sulla panchina dei giallorossi.

Udinese-Inter, friulani con tanta voglia di riscattare l’ultima sconfitta

PARTITA DELLA RIVALSA – Kosta Runjaic al suo debutto in Serie A sta dimostrando la bontà della scelta della società bianconera, alla guida di una squadra che ha visto anche il ritorno di Alexis Sanchez dopo l’avventura proprio all’Inter, sebbene il cileno non abbia ancora debuttato a causa di un infortunio che lo sta tenendo ancora ai box. La prossima partita, quella di domani alle ore 15, sarà interessante e importante per entrambe le squadre: i friulani per riscattare la sconfitta di Roma, mentre l’Inter è già chiamata a una risposta importante dopo il pareggio di Monza (1-1) e soprattutto il risultato negativo nel derby contro il Milan.