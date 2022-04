Udinese, per Cioffi idee di formazione già chiare: un ballottaggio in attacco – CdS

L’Udinese dopo aver strapazzato la Fiorentina in casa, torna a giocare contro l’Inter in campionato in una partita tutt’altro che scontata. Scelte di formazione già ben delineate per Gabriele Cioffi (QUI la sua intervista), un solo dubbio in attacco.

BALLOTTAGGIO – L’Udinese ospita l’Inter alla Dacia Arena in una sfida tutt’altro che scontata, soprattutto dopo il poker realizzato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Cioffi dovrà fare a meno di Beto in attacco, per questo motivo l’unica conferma nel reparto offensivo è Deulofeu, per il resto c’è ancora un ballottaggio apertissimo tra Success e Pussetto. In questo momento il centravanti nigeriano sembrerebbe essere in vantaggio, per caratteristiche fisiche diverse rispetto lo spagnolo e lo stesso Pussetto.

Fonte: Corriere dello Sport

