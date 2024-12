Udinese, Lovric costretto al cambio! Le sue condizioni prima dell’Inter

La sconfitta dell’Udinese per 1-3 contro il Napoli ha lasciato non solo l’amarezza del risultato, ma anche la preoccupazione per le condizioni del centrocampista Sandi Lovric. Giovedì la sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

INFORTUNIO – Sandri Lovric al trentaquattresimo minuto di gioco in Udinese-Napoli è stato costretto a un cambio a causa di un problema muscolare all’adduttore, che ha reso impossibile il suo rientro in campo. Dopo il primo intervento dello staff medico, il centrocampista è stato sostituito da Festy Atta, ma l’entità dell’infortunio rimane ancora da valutare. Lovric si sottoporrà a ulteriori esami strumentali nei prossimi giorni per determinare la gravità dell’infortunio. Secondo quanto dichiarato dal tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaić, durante il post-partita, il giocatore ha già mostrato segnali che fanno temere uno stop prolungato.

Lovric infortunato prima dell’Inter: i tempi di recupero

UNA SICUREZZA – Quel che è certo è che Lovric salterà la prossima partita di Coppa Italia, prevista giovedì contro l’Inter. Si tratta di un’assenza importante per i friulani, che vedranno privarsi di uno dei loro uomini chiave nella zona mediana del campo. Resta in dubbio il suo impiego in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.