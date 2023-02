Udinese al lavoro verso l’Inter: Sottil si concentra su un aspetto

Prosegue il lavoro dell’Udinese in vista della partita di sabato contro l’Inter a San Siro. Allenamento mattutino per gli uomini di Andrea Sottil, che si è concentrato in particolare su un aspetto

SECONDO ALLENAMENTO – Seconda seduta di allenamento settimanale per l’Udinese in vista della partita di sabato a San Siro contro l’Inter. I bianconeri, guidati da Andrea Sottil, si sono in particolare soffermati sulle esercitazioni legate al possesso palla. In chiusura, poi, delle partitelle a campo ridotto. Il programma dei friulani prevede una nuova seduta di allenamento nella mattinata di domani.