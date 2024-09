Udinese-Inter, Zielinski e un’occasione da sfruttare? La sensazione

Udinese-Inter potrebbe rappresentare la seconda partita che Piotr Zielinski disputerà da titolare in questo inizio di stagione. Dopo la trasferita di Manchester, il polacco dovrebbe avere un’altra importante opportunità.

LA SENSAZIONE – Che Udinese-Inter possa vedere Piotr Zielinski nuovamente titolare dopo la trasferta contro il Manchester City è più di un’idea. Il polacco, con il passare dei giorni, ha scalato le gerarchie candidandosi seriamente per un ruolo da titolare nella sfida con i friulani. Le speranze di vederlo dal primo minuto non mancano, ma è opportuno attendere il momento della comunicazione delle formazioni ufficiali prima di parlare con certezza. Come il tecnico Simone Inzaghi ci ha abituato a fare.

Udinese-Inter, Zielinski e un’altra prova di maturità!

ULTIMA SFIDA – L’ultima gara disputata da titolare, contro il Manchester City all’Etihad, ha dimostrato il livello di Piotr Zielinski anche a livello internazionale. In quell’occasione, l’ex Napoli ha dimostrato la sua capacità di tenere testa a uno dei due migliori reparti di centrocampo al mondo. E di farlo senza mostrare ansie o affanni, comunque comprensibili in relazione alla mancata integrazione nel sistema tattico di Inzaghi e alla mancata piena conoscenza dei suoi compagni e del loro modo di giocare. Se quel match ci ha trasmesso qualcosa, ciò non può che essere un’intelligenza tattica tale da renderlo facilmente incline a integrarsi con efficacia anche in sistemi poco conosciuti.