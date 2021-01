Udinese-Inter, la vittoria sulla Juventus va ribadita oggi. Per consolidarla

Dacia Arena Udine

Udinese-Inter si gioca in contemporanea con Milan-Atalanta, alle ore 18. Alla Dacia Arena passano le speranze nerazzurre di poter proseguire sulla falsariga di quanto fatto domenica scorsa contro un’altra squadra bianconera, la Juventus.

LE RISPOSTE SONO OGGI – Udinese-Inter assegna, assieme a Milan-Atalanta, il titolo di campione d’inverno in Serie A. C’è chi, lunedì sera, ha frettolosamente incoronato i rossoneri: non è così. In caso di arrivo a pari punti a fine girone d’andata, possibile con una doppia vittoria esterna, sarebbe l’Inter davanti per la miglior differenza reti. Questo perché gli scontri diretti diventano il primo criterio solo dopo averli giocati entrambi. Tolte queste, probabilmente inutili, questioni regolamentari alla Dacia Arena urgono conferme. Lo scintillante 2-0 alla Juventus è ancora negli occhi di tutti, ma senza bissare quel successo oggi varrebbe un po’ meno. Spesso l’Inter, dopo questi exploit, ha faticato nelle gare seguenti: ecco, uno dei margini di crescita è dare continuità ai trionfi. Perché di strada ce n’è ancora tanta da fare (in fondo non c’è neppure il primato in classifica) e il derby d’Italia è solo un piccolo passo.

TURNOVER PAROLA VIETATA – Antonio Conte è stato netto, alla vigilia di Udinese-Inter: non si pensa al derby di Coppa Italia di martedì. Questo sta a significare che di cambi rispetto a sei giorni fa ce ne saranno pochissimi, se non zero. Arturo Vidal pare aver ingranato (si attendono risposte anche da lui), i due attaccanti e la difesa non si toccano. E, forse, in panchina potrebbe rivedersi pure Matias Vecino: per lui sarebbe la prima apparizione stagionale dopo il lungo stop. Anche l’Udinese non dovrebbe cambiare granché, nonostante Kevin Lasagna sia destinato al Verona (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16.30 il countdown vero e proprio a Udinese-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).