Udinese-Inter, Vidal recupera e già dal 1′? Inzaghi valuta. Dzeko scalpita

È già l’antivigilia di Udinese-Inter, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Inzaghi ritrova Vidal che potrebbe sostituire Calhanoglu dal 1′. Dzeko favorito davanti

ULTIME − Operazione riscatto per l’Inter che dopo il capitombolo di Bologna sfiderà l’Udinese in trasferta. In vista di Udinese-Inter, c’è fiducia nei confronti di Samir Handanovic (vedi articolo), con Inzaghi che può sorridere anche per il rientro di Arturo Vidal. Come riporta Sport Mediaset, il cileno sarà disponibile alla Dacia Arena e potrebbe giocare anche dal primo minuto al posto dello squalificato Hakan Calhanoglu. Intanto, Joaquin Correa – dopo la prova opaca di Bologna – si riaccomoderà in panchina. Edin Dzeko scalpita e ritornerà titolare. Con lui, ci sarà Lautaro Martinez.