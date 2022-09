Udinese-Inter, un vero e proprio scontro diretto per arrivare alla prima sosta

Udinese-Inter apre la domenica di Serie A alle 12.30. È la prima partita di oggi, ma anche l’ultima che precede la sosta per le nazionali e contro un avversario sopra in classifica.

DA SUPERARE – Udinese-Inter, come la partita contro il Torino di otto giorni fa, vede i nerazzurri affrontare un avversario più in alto in classifica. I bianconeri friulani, reduci da quattro vittorie consecutive e sconfitti solo alla prima giornata dal Milan, sono terzi a +1. Un risultato che nessuno pensava a questo punto del campionato e che vieta di sottovalutare la squadra di Andrea Sottil, sorpresa iniziale della stagione. L’Inter si è rilanciata con gli ultimi due successi, ma ora incombe la prima sosta per le nazionali. Arrivarci con una vittoria vorrebbe dire aver superato il momento no, fare un altro passo falso porterebbe a due nuove settimane di critiche. Inutile dire quale sia la strada da dover prendere oggi alla Dacia Arena.

IN FORMA RIDOTTA – L’Inter che affronta l’Udinese non avrà neppure Hakan Calhanoglu, oltre a Romelu Lukaku. L’assenza del turco ha aperto un ballottaggio fra Roberto Gagliardini e Henrikh Mkhitaryan, in un centrocampo dove sembra rientrato l’allarme di ieri per Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi, come ormai sta accadendo con frequenza, cambierà molto rispetto al Viktoria Plzen: scontato il rientro di Samir Handanovic in porta e Lautaro Martinez in attacco. Ma potrebbe esserci ben mezza squadra diversa da quella scesa in campo in Repubblica Ceca. L’Udinese ha ritrovato Jaka Bijol e Jean-Victor Makengo, situazione che permette ad Andrea Sottil di poter fare le scelte con la miglior formazione (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Udinese-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).