Udinese-Inter, un dubbio per Inzaghi sulla formazione: il ballottaggio

La probabile formazione dell’Inter di Simone Inzaghi per il match in casa dell’Udinese, in programma domani alle ore 12.30.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, in Udinese-Inter farà ritorno tra i pali da titolare Samir Handanovic dopo il match contro il Viktoria Plzen in panchina. In difesa Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Sulla fascia sinistra Federico Dimarco, a destra un dubbio per Simone Inzaghi, tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con il primo per ora favorito. A centrocampo al posto di Hakan Calhanoglu, fuori per infortunio, ci dovrebbero essere Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. In attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com