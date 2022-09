Udinese-Inter, triplo ballottaggio sulla fascia: nessuno sicuro del posto – TS

Udinese-Inter potrebbe vedere delle modifiche sulla fascia rispetto al Viktoria Plzen. Inzaghi, per Tuttosport, ha più ballottaggi aperti per le due corsie.

SUGLI ESTERNI – Martedì contro il Viktoria Plzen in Champions Leagueavevano giocato Denzel Dumfries a destra e Robin Gosens a sinistra, oggi in Udinese-Inter non è scontato che vengano riproposti. Tuttosport li dà ancora leggermente favoriti, ma senza certezze. Questo perché Simone Inzaghi mantiene il dubbio Matteo Darmian, per entrambe le fasce. A destra può prendere il posto di Dumfries, a sinistra entra in competizione con Gosens e Federico Dimarco. Il tedesco spera nella seconda maglia da titolare di fila, sempre alla ricerca della miglior condizione. L’unico “sicuro” di partire dalla panchina in Udinese-Inter, dei vari esterni a disposizione, è Raoul Bellanova per il quale non è ancora arrivato l’esordio dal 1′.

Fonte: Tuttosport – S.T.