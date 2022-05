Udinese-Inter, tandem d’attacco scelto. Ma occhio al jolly – CdS

L’Inter alle 18 è chiamata alla prima delle quattro finali in Serie A rimaste. Vincerle tutte potrebbe non bastare se il Milan dovesse fare almeno 10 punti e Inzaghi questo lo sa. Chi giocherà dunque per portare a casa i tre punti questo pomeriggio contro l’Udinese?

SCELTE – Non dovrebbero esserci molti dubbi su chi Inzaghi schiererà questo pomeriggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Avere tutti gli attaccanti a disposizione è sicuramente un enorme vantaggio per Inzaghi e il suo staff e contro i friulani le scelte sembrano essere fatte. Come scrive anche il Corriere dello Sport, il tandem dovrebbe essere composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko ma occhio alla possibile sorpresa dell’ultimo minuto. Joaquin Correa infatti ieri è stato provato al fianco di Dzeko in un’esercitazione e quindi potrebbe essere il jolly che Inzaghi userebbe per sorprendere Cioffi e l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti