Udinese-Inter 2-3, il tabellino della partita della 6ª giornata di Serie A

Udinese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata di Serie A 2024-2025.

SUPER PRESTAZIONE – L’Inter entra in partita contro l’Udinese con la mentalità giusta per riscattarsi dopo la sconfitta contro il Milan per 1-2. Dopo neanche un minuto di gioco, i nerazzurri si portano in vantaggio con Davide Frattesi, che insacca in rete dopo un gran movimento a scompaginare i movimenti della difesa avversaria. Come spesso succede, i meneghini sbagliano molte occasioni da gol nitide, subendo la rete del pareggio dei friulani con il colpo di testa di Christian Kabasele. Alla terza rete subita di testa dai nerazzurri in questo inizio di stagione risponde, sul finire della frazione, la prima marcatura di Lautaro Martinez grazie a un rimpallo fortunoso con Jaka Bijol. L’argentino si ripete al principio del secondo tempo, con un colpo da biliardo che non lascia spazio a interventi miracolosi di Maduka Okoye. I friulani trovano la rete della speranza grazie al gol di Lorenzo Lucca, che in ripartenza sfrutta la sua forza fisica per battere Yann Sommer. Il risultato finale è di 2-3: i nerazzurri vincono la prima partita in trasferta della propria stagione.

UDINESE-INTER – IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): 40 Okoye; 27 Kabasele, 29 Bijol, 95 Touré; 19 Ehizibue, 8 Lovric, 25 Karlstrom, 6 Zarraga, 33 Zemura; 10 Thauvin, 9 Davis.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 14 Atta, 16 Palma, 17 Lucca, 21 Iker Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 32 Ekkelenkamp, 77 Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Rossi e Capaldo; Massimi; VAR La Penna; A.VAR Marini).

Gol: 1′ Frattesi (I), 35′ Kabasele (U), 45+2′ Lautaro Martinez (I), 47′ Lautaro Martinez (I), 83′ Lorenzo Lucca (U).

Ammoniti: Karlstrom (U).

Recupero: 3′ 1T, 4′ ST.