Udinese-Inter, Sottil tenta il recupero di un difensore. Beto al top

Udinese-Inter diventa l’appuntamento principale, superata la trasferta col Viktoria Plzen. Alle 12.30 di domenica in scena per la settima giornata di Serie A, ultima partita prima della sosta: Sottil deve valutare le condizioni di un difensore ma ha Beto in forma.

FRA LE MIGLIORI – L’Udinese, dopo aver cominciato la Serie A, con un punto nelle prime due partite (sconfitta col Milan e 0-0 a Salerno) non si è più fermata: i friulani arrivano a sfidare l’Inter reduci da quattro vittorie consecutive, a -1 dalla vetta della classifica. Andrea Sottil oggi allenerà la squadra nel pomeriggio, a tre giorni dal match della Dacia Arena. L’obiettivo è recuperare il difensore Jaka Bijol, che si è procurato una distorsione alla caviglia contro la Roma ma sembra vicino al rientro. Per Udinese-Inter dovrebbe essere titolare anche Beto. L’attaccante portoghese, reduce da un lungo infortunio muscolare a metà aprile, è già a quattro gol e domenica col Sassuolo ha fatto doppietta da subentrato.