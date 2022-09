Udinese-Inter, Sottil spera in un recupero! Conferme in attacco – SM

Udinese-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Sottil, tecnico dei friulani, spera in un recupero in difesa. Scelte fatte in attacco. Le ultime da SportMediaset

RECUPERO – Udinese ed Inter si sfideranno domenica alle 12:30. I bianconeri, reduci da quattro successi consecutivi, sono nel loro momento di forma migliore. Per la sfida di sabato Sottil, secondo SportMediaset, spera di recuperare Bijol, roccioso difensore ai box per un problema alla caviglia. In attacco dal 1′ ci sarà Beto, mattatore del match contro il Sassuolo, che farà coppia con Deulofeu. A centrocampo, nel 3-5-2 disegnato da Sottil, ci saranno Arslan, Walace e Lovric con Udogie a sinistra e Pereyra a destra. In difesa, di fronte a Silvestri, pronti Ebosse, Becao e Perez.

Fonte: Sportmediaset.it