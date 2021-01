Udinese-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 19Âª giornata

SERIE A – 19ª giornata

Sabato 23/01/2021 ore 18:00 Le probabili formazioni di Udinese-Inter in Serie A

UDINESE INTER (3-5-1-1) (3-5-2) 1 MUSSO (C) HANDANOVIC 1 50 RODRIGO BECAO SKRINIAR 37 17 NUYTINCK DE VRIJ 6 3 SAMIR A. BASTONI 95 19 STRYGER LARSEN HAKIMI 2 10 DE PAUL (C) BARELLA 23 22 TOLGAY ARSLAN BROZOVIC 77 38 MANDRAGORA VIDAL 22 90 ZEEGELAAR YOUNG 15 37 PEREYRA R. LUKAKU 9 15 LASAGNA LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore L. GOTTI A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN UDINESE-INTER

Udinese-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte PANCHINA 31 GASPARINI (GK) (GK) PADELLI 27 96 SCUFFET (GK) (GK) A. RADU 97 5 OUWEJAN GAGLIARDINI 5 6 MAKENGO A. SANCHEZ 7 9 DEULOFEU VECINO 8 11 WALACE KOLAROV 11 14 BONIFAZI SENSI 12 16 MOLINA RANOCCHIA 13 29 MICIN PERISIC 14 30 NESTOROVSKI ERIKSEN 24 64 PALUMBO DARMIAN 36 87 DE MAIO PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

4 PRODL (fuori lista)

7 OKAKA (infortunato)

8 JAJALO (infortunato)

23 PUSSETTO (infortunato)

45 FORESTIERI (infortunato) 33 D’AMBROSIO (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI SAMIR e PEREYRA BARELLA e BROZOVIC ULTIME NOTIZIE

Il dubbio Lasagna, in procinto di passare all’Hellas Verona, verrà sciolto solo nelle prossime ore. Pronto Nestorovski dal 1′. In difesa possibile chance per Bonifazi al centro. Solito ballottaggio a sinistra, Perisic parte dietro nelle gerarchie. Gagliardini ed Eriksen si giocano la maglia da titolare in caso di turnover pre-Derby di Milano per Vidal.