Udinese-Inter, scalpitano le ‘seconde linee’: tutti pronti alla risposta

Si avvicina sempre di più Udinese-Inter, in programma alle 15 in Friuli. Non un turnover massiccio quello pensato da Simone Inzaghi, che è conscio dell’importanza della partita. Ma, in ogni caso, le seconde linee scalpitano, pronte a essere chiamate in causa

VOGLIA DI REAGIRE – Troppe parole sono state spese in questa settimana sull’Inter. E adesso è il momento di reagire sul campo. Ad aiutare è arrivata una settimana senza il triplice impegno, che ha permesso di recuperare le energie, di lavorare sulla condizione e soprattutto di concentrarsi solo e soltanto sull’Udinese. Una partita che diventa già di fondamentale importanza, per evitare che la situazione scivoli di mano dopo sole sei giornate di campionato. Simone Inzaghi lo sa, ed è per questo che non punta a un turnover massiccio per la gara odierna, nonostante l’impegno, poi, di martedì contro la Stella Rossa di Belgrado in UEFA Champions League.

Udinese-Inter, scalpitano le seconde linee: Inzaghi si affida a tutti

CARICA – I cambi previsti riguardano tutti la catena di destra: Udinese-Inter, infatti, vedrà in campo Yann Bisseck al posto di Benjamin Pavard in difesa, il ritorno da titolare di Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries sulla fascia e la staffetta obbligata a centrocampo con la maglia da titolare per Davide Frattesi al posto dell’infortunato Nicolò Barella. Ma in vista della partita scalpitano anche le altre ‘seconde linee’: è il caso, per esempio, di Piotr Zielinski che è pronto a rilevare il posto di Henrikh Mkhitaryan a gara in corso. Ma anche di Mehdi Taremi, a caccia del primo gol e che potrà entrare per dare il cambio a uno tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Così come Carlos Augusto, pronto a ‘sdoppiarsi’ per aiutare uno tra Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Insomma, tutti in rosa sono pronti per una reazione necessaria.