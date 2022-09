Udinese-Inter, scelto il sostituto di Calhanoglu! Nuova staffetta tra i pali

In vista di Udinese-Inter, Inzaghi sta ragionando sull’undici da schierare. Il tecnico dovrà sopperire all’assenza per infortunio di Hakan Calhanoglu. Tra i pali, pronta la staffetta

ULTIME − L’Inter si prepara alla seconda trasferta consecutiva dopo l’ultima vincente sul campo del Viktoria Plzen in Champions League. In vista di Udinese-Inter, i nerazzurri dovranno fare a meno di Calhanoglu per infortunio (vedi articolo). Pronto Henrikh Mkhitaryan. Secondo Sport Mediaset, l’armeno è favorito su Asllani e Gagliardini. Tra i pali, altra staffetta tra Samir Handanovic e André Onana. Il capitano sloveno pronto a riprendersi la maglia da titolare.