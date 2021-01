Udinese-Inter, sarà partita su campo duro: pioggia forte sulla Dacia Arena

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Udinese-Inter di questo pomeriggio non si giocherà nelle migliori condizioni possibili. Piove in maniera copiosa sulla Dacia Arena e questo creerà problemi a entrambe le squadre.

CAMPO PESANTE – Udinese-Inter si giocherà sotto la pioggia. Sta piovendo da qualche ora sulla Dacia Arena, con il campo che fino a poco fa era coperto dai teloni (stando alle immagini di Sky Sport). Il terreno di gioco però, inevitabilmente, da ora dovrà essere lasciato libero, per sopralluogo e riscaldamento delle squadre prima della partita. Scontato che possa esserci qualche difficoltà, come già si è visto nel recupero di mercoledì con l’Atalanta. Da ricordare che proprio questa partita era stata rinviata il 6 dicembre, per un nubifragio che aveva reso il campo impraticabile.