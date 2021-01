Udinese-Inter, Sanchez prenota una maglia da titolare – Sky

Udinese-Inter, ultima giornata di andata di Serie A, potrebbe vedere di nuovo Sanchez titolare nell’attacco nerazzurro. Ecco quanto riporta “Sky Sport”.

IN VANTAGGIO – Alexis Sanchez potrebbe partire titolare in Udinese-Inter (in programma sabato alle ore 18). Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il cileno prenota una maglia dal 1′, che manca da Sampdoria-Inter di due turni fa. Una prova negativa per il numero 7, che sullo 0-0 sbaglia il rigore del possibile vantaggio nerazzurro. Un errore già dimenticato e archiviato per lui. Che sabato potrebbe scendere in campo dall’inizio, nella sfida alla sua ex squadra. Sanchez prenderebbe il posto di Lautaro Martinez, che riposerebbe in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan (martedì 26 gennaio).