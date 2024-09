Udinese-Inter, Runjaic con un dubbio di formazione: attesa per la scelta

A circa due ore dal calcio d’inizio di Udinese-Inter, resta ancora un dubbio di formazione per Kosta Runjaic. Lo sottolinea l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, che si sofferma su una scelta ancora attesa da parte del tecnico dei friulani

UNICO DUBBIO – Resta grande curiosità per Udinese-Inter di oggi, con calcio d’inizio alle ore 15. Specialmente in casa nerazzurra, con la necessità della squadra di Simone Inzaghi di riscattare gli ultimi risultati, derby in particolare. Se da parte del tecnico nerazzurro le scelte di formazione sono ormai già chiare, con soli tre cambi nell’undici di partenza, quelle di Kosta Runjaic non sono ancora definitive. O meglio, resta un solo dubbio per il tecnico dei friulani. Questa scelta riguarda in particolar modo l’attacco, dove è sicura la presenza di Florian Thauvin, ma una maglia da titolare nel 3-5-2 dei bianconeri se lo giocano Lorenzo Lucca (al momento favorito) e Keinan Davis.