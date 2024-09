Udinese-Inter, Runjaic fa fronte alle assenze: la probabile formazione

Kosta Runjaic si preparano a sfidare in casa Simone Inzaghi. L’allenatore bianconero, con qualche assenza di troppo, mette a punto le mosse per Udinese-Inter.

MOMENTI – Sabato pomeriggio, in un inusuale appuntamento delle ore 15.00, il Bluenergy Stadium ospiterà Udinese-Inter per la sesta giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da un periodo dispendioso, con i nerazzurri reduci dai due big match contro Manchester City e Milan e i bianconeri dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. A livello psicologico, però, il momento appare diametralmente opposto, considerando che gli uomini di Simone Inzaghi sono usciti sconfitti dal derby di San Siro e quelli di Kosta Runjaic vittoriosi e con in tasca il passaggio del turno a discapito della Salernitana.

Udinese-Inter, la probabile formazione di Runjaic

ASSENZE E ALTERNATIVE – Tuttavia, il fattore fisico non va mai trascurato, soprattutto quando porta ad avere meno uomini a disposizione. Sarà proprio il caso di Runjaic che, apparso in conferenza stampa due giorni prima di Udinese-Inter, ha fatto il punto sulla sua squadra. Dalle parole dell’allenatore bianconero è parso chiaro che almeno in quattro resteranno fuori dalla sfida contro i nerazzurri: Martin Payero, infortunatosi proprio ieri sera in Coppa Italia, Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen e Hassane Kamara. Gli ultimi tre sono in fase di recupero, ma non ancora in forze da giocare titolari in Udinese-Inter. Al posto di Giannetti, dunque, potrebbe trovare spazio Touré, con l’inserimento a centrocampo di Ekkelenkamp. Quest’ultimo è subentrato contro la Salernitana per sostituire l’infortunato Payero, trovando anche il gol. Di seguito il punto su quella che potrebbe essere la formazione di Runjaic, che prova trovare delle alternative per sopperire alle assenze.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Davis.