Udinese-Inter, rilanciarsi oggi per non dover pagare dopo

Udinese-Inter è in programma oggi alle ore 15 e la sesta giornata di Serie A è già un crocevia fondamentale per l’intero campionato. Perché i punti persi cominciano a essere troppi.

SFIDA… DI VERTICE – Udinese-Inter è una sorta di big match camuffato. Con una particolarità: sono i friulani ad arrivare alla partita davanti in classifica. Nessuno probabilmente avrebbe previsto sulla carta un andamento iniziale del genere, invece la squadra di Kosta Runjaic – bisogna dargliene atto – finora ha fatto meglio di quella di Simone Inzaghi. Ed è qui che deve crescere l’Inter, reduce dalla bruciante sconfitta nel derby dove ha completamente sbagliato l’atteggiamento, sottovalutando il Milan come già fatto nelle partite contro Genoa e Monza. Un errore da non dover commettere più, perché aver già perso (per non dire buttato) sette punti su quindici disponibili è troppo e snobbare gli avversari – dall’Udinese in poi – si paga sempre a caro prezzo.

Udinese-Inter con una condizione fisica più che rivedibile

IN DIFFICOLTÀ – Inzaghi arriva a Udinese-Inter portandosi dietro il solito carico di giocatori non al meglio. Chi non ci sarà di sicuro è Nicolò Barella, fuori per l’ennesimo infortunio muscolare di questi primi due mesi e mezzo di stagione. C’è poi Lautaro Martinez in condizioni pessime, eredità della Copa América e della scellerata decisione di andare con l’Argentina durante la sosta di settembre pur essendo reduce da infortunio. Quindi altri apparsi ben lontani dalla loro versione migliore, da Henrikh Mkhitaryan a Benjamin Pavard. Una squadra non certo al 100%, motivo per cui Inzaghi dovrà valutare. A differenza dell’Udinese, in forma e reduce dalla qualificazione in Coppa Italia. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 13 il vero countdown a Udinese-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.