Udinese-Inter, quale turnover? Conte ha 2 certezze in più: i titolari diffidati

Antonio Conte Inter

Udinese-Inter chiuderà il girone di andata in Serie A. Partita fondamentale, altro che da prendere sottogamba. Conte nei prossimi minuti potrebbe chiarire qualche dubbio legato alla formazione, ma il turnover non sembra essere la soluzione percorribile. Occhio ai diffidati

OCCHIO AI GIALLI – Nelle ultime ore, in attesa della conferenza stampa di Antonio Conte della vigilia (vedi appuntamento LIVE su Inter-News.it), avanzano le ipotesi di turnover per l’Inter di Udine. Scenario oggettivamente impronosticabile, nonostante il Derby di Milano di Coppa Italia in programma martedì. Visto il prossimo appuntamento contro il Benevento, è praticamente certo che Conte farà giocare i due diffidati a rischio ammonizione. Il calendario dice Fiorentina e poi Lazio, ecco perché Nicolò Barella e Marcelo Brozovic saranno chiamati agli straordinari in questi giorni. Solo la squalifica li terrà a riposo e in Udinese-Inter quasi sicuramente saranno protagonisti.

TURNOVER ANCHE NO – Confermati anche difesa e attacco, gli unici ballottaggi sono i soliti sulle fasce. O meglio, sulla fascia sinistra. L’ipotesi Ivan Perisic è viva, ma Ashley Young parte come sempre in vantaggio per dare più equilibrio all’assetto nerazzurro. A riposare, quindi, potrebbe essere il solo Arturo Vidal in mezzo al campo. Al suo posto, Roberto Gagliardini al momento è in vantaggio su Christian Eriksen, ma attenzione all’ipotesi cambio modulo per sorprendere l’Udinese. Salvo problemi last minute, non ci saranno grosse modifiche nell’undici titolare di Conte.