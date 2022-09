Udinese-Inter, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Udinese-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 12:30 (vedi informazioni). Partita valida per la 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Udinese-Inter in Serie A

INDISPONIBILI: Brazao; 20 Calhanoglu, 90 Lukaku e Dalbert (infortunati).

CONVOCATI: Lista non diramata.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

Udinese-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

A DISPOSIZIONE: 21 Cordaz, 24 Onana; 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 45 Valentin Carboni.

BALLOTTAGGI: Le chance di Acerbi di partire titolare sono in aumento ma è difficile ipotizzare un’altra esclusione per de Vrij, pertanto la scelta di Inzaghi in difesa non è ancora chiara. Gagliardini più di Mkhitaryan per sostituire l’infortunato Calhanoglu in mezzo al campo. Sulle fasce la coppia Darmian-Gosens è in ballottaggio con Dumfries-Dimarco, leggermente favorita. Chi in attacco con Lautaro Martinez? Dzeko sembra poter avere la meglio su Correa.

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite all’Udinese di Andrea Sottil.

In attesa delle formazioni ufficiali di Udinese-Inter in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. La diretta testuale della partita inizierà poco dopo le ore 12:00 ma il pre-partita è in programma già dalle 11:00.